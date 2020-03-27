Ünlü motivasyon konuşmacısı uyardı: Şeffaf ve duyarlı ol, saklanma, saklama

"Bu hal geçince, ölümüne yaşayacağım amk, hiç bir şey beni üzemeyecek, artık sadece ben varım gibi neler takılacak zihnine."

Bu ara sakın psikolojik eksiklerine, güçsüzlüklerine, mutsuzluklarına odaklanma.

Samimi, içten bir yüzleşme içinde kal. Arınmana, temizlenmene gerek yok, yapamazsın zaten. Baskı, dayatma, korku altında temizlenme olmaz.

Gerçekçilikten milim sapma.

Kendine ve etrafına şeffaf ve duyarlı ol, saklanma, saklama.

Çevrenle iletişimi zerre kesme dijital platformlarda. Bilgi tazele, takip et, senaryo oku ama kötümserliğe kapılma, normal hayatında da ruh olarak yakınsan olumsuzluğa bu söylediklerimi ucundan yakala. En olumlumuzu bile önüne katıp götürebilir bu kasırga, aptalca inatlaşma.

Kollektif ve bireysel strese rağmen kalender yanını koru. Nasıl olacaksa dediğini duyuyorum. Formülü yok, hepimizin içindeki çıkarma yolu değişik. Yıllarca nasıl yaptıysan her acında, yalnızlığında öyle yap.

Kaygılarını dengeleyecek hayaller kurmaya çalış. Sosyal, ekonomik olarak büyük tehlikeler altındayken, yavaş yavaş endişeli bir gerginlik, her an acıya dönebilecek korku hissetmeye başlamışken, dayandığın hiçbir öğreti sana istediğini vermemeye başlayacakken kolay değil farkındayım.

Özgüveninin içini gerçekleri kabullenme, durumu değerlendirme ve mücadele gücünle doldur çünkü kabus bitecek. Ama süre istiyorsun biliyorum, acilen biri zaman vermeli, şu ara en büyük desteğin bu bilgi olacak, anlıyorum seni. Belirsizlik kalksın istiyorsun haklısın, en yetecek şey bu ayakta kalman için farkındayım.

Tükendiğini sandığında hatta buna inandığında kaliteli iletişime odaklan sosyal ağlarda. KALİTELİ İLETİŞİM.

Olumlu bakış açılarına ve tutarlı yorumlara aşırı komplocu yaklaşma, medet umarak da bağlanma.

Geniş perspektifden bakamıyorsan zorlama kendini, bulacağım derken kaybolursun.

Bu ara sakın psikolojik eksiklerine, güçsüzlüklerine, mutsuzluklarına odaklanma.

Samimi, içten bir yüzleşme içinde kal. Arınmana, temizlenmene gerek yok, yapamazsın zaten. Baskı, dayatma, korku altında temizlenme olmaz. Oldum, oluyorum sanmanın yalanı bile süre uzadıkça yetmeyecek sana. Bu hal geçince daha büyük arızalarla, kötü hırsla döneceksin sahalara. Ölümüne yaşayacağım amk, hiç bir şey beni üzemeyecek, artık sadece ben varım gibi neler takılacak zihnine.

Bu durum bittiğinde biliyorsun, kocaman sarılacaksın herkese, yaşamak ne güzel diyeceksin, bir süre sonra korku gidecek, sözler unutulacak, umursamazlık, bireysellik, anlam arayışı basacak yine.

Dönerken kendini kötü hissetme diye söylüyorum, gerçeklere ihanet etmeden kalıcı değişikliklere meyledelim diye söylüyorum.

Beni anladığına eminim.

Bay İfade Volkan Akay

Motivasyon Konuşmacısı / Eğitim Tasarımcısı