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  3. 10 Aralık 2018 19:33

Ünlü yazar ölümden döndü

Kitap fuarına konuk yazar olarak giden Kahraman Tazeoğlu, trafik kazası geçirdi.

Ünlü yazar ölümden döndü
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Kitap fuarına konuk yazar olarak giden yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tazeoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaza yaptı.

ARAÇLAR KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Biga'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan ve içinde yazar Kahraman Tazeoğlu'nun da bulunduğu Berkay Üçüncü idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, Karabiga kavşağında Yunus Emre Üzülmez'in kullandığı .. .. .. plakalı araçla çarpıştı.

TAZEOĞLU, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ve Tazeoğlu yaralandı. Kitap fuarına konuk yazar olarak gelen Tazeoğlu, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kahraman Tazeoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavisinin yapıldığını ifade etti.

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