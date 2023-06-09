Uşak'ta yemekten zehirlenen 35 kişi hastanelik oldu

Uşak'ta Çocuk Evleri Sitesi'nde ve Kadın Konukevi'nde zehirlenme şüphesiyle 35 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu. Daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte 25’i çocuk ve 10'u kadın olmak üzere 35 kişiye zehirlenme şüphesiyle tedavi uygulandığı bildirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ ve Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran'dan bilgi aldı, daha sonra tedavisi devam eden çocukları ziyaret etti.

Ergün, ilk etapta 9 çocuğun karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Benzer şikayeti bulunan herkesin hastaneye sevkinin gerçekleştirildiğini aktaran Ergün, "Bizler hep birlikte durumu takip ediyoruz. Çocukların durumu iyi. Allah'tan öyle hayati tehlike olacak bir durum yok. Hepsine serum tedavisi yaptılar zaten. Çocukların bir kısmı taburcu edilmişti ama gözlem altında tutulsun diye geri getirdik. Burada çocuk doktorlarımızın kontrolünde olacaklar." dedi.

Ergün, tedavisi tamamlanan 5 kadının hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Bu tür yerlerde çıkan yemeklerin 72 saat numunesi saklanıyor. 72 saat içindeki bütün yemeklerin numuneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından alındı. Onlar da tahlile gönderildi. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum çocuklarımıza." diye konuştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

AA