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  3. 03 Kasım 2018 09:01

Uyuşturucu faciası ! Biri öldü, ikisinin durumu ağır !

Aydın'da 3 üniversite öğrencisi uyuşturucu nedeniyle evde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Uyuşturucu faciası ! Biri öldü, ikisinin durumu ağır !
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Aydın'da kaldıkları evde uyuşturucu kullandığı öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, durumları ağır olan diğer iki öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 UYUŞTURUCU HAP İDDİASI

Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

AA

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