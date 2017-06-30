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  3. 30 Haziran 2017 22:16

Uyuşturucu operasyon ! Çok sayıda gözaltı var

Pendik'te uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyon ! Çok sayıda gözaltı var
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Pendik'te uyuşturucu satışının ve kullanımının  engellenmesine yönelik 450 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun devamında,  bazı park ve bahçeler ile umuma açık yerlerde kontroller yaptı. Helikopter ve  eğitimli köpeklerin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyona, 450 polis katıldı.

Şüpheli görülen kişileri durdurup üst araması gerçekleştirerek Genel  Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçiren ekipler, uyuşturucu madde saklanabileceği  değerlendiren yerlerde de detaylı arama yaptı.

Uygulamada, üzerinden uyuşturucu bulunan bazı kişiler gözaltına  alındı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik'te sabah saatlerinde  düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 13 kişinin gözaltına  alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 bin 930 gram toz esrar, 56 gram eroin, 39 gram  metamfetamin, 43 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği  değerlendirilen 10 bin 65 lira para, bir adet AK-47 kalaşnikof tüfek ve bu tüfeğe  ait 3 şarjör ile 115 fişek, 4 tabanca, 14 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 av tüfeği  kartuşu, 114 tabanca fişeği, bir adet glock marka tabanca şarjörü, 6 adet el  yapımı tabanca kabzası ele geçirildi."

  

AA

operasyon , polis , gözaltı , uyuşturucu , pendik