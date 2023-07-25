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Uzman isimden Adana depremi açıklaması

Uzman isimden Adana depremi açıklaması
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Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti.'' dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizden olan Adana'da bugün sabah 08:44'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi. 

Depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çardak fayına dikkat çekti.

Şubat ayında meydana gelen iki büyük depremi hatırlatan Tüysüz, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti." dedi.

Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Kanaatim bölgede bu şiddetin üstünde bir depremin olmayacağı." dedi ancak bölgedeki hareketliliğin de yaklaşık bir sene boyunca devam edebileceğini söyledi.

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Etiketler adana deprem
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