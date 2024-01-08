Uzmanından gram altın için '90 gün' uyarısı

2023 yılına yükselişle veda edip 2024'e düşüle başlayan altında fiyatları için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı dikkat çekti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası düşen altın fiyatları, daha sonra hafifçe toparlandı.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan ve beklentileri aşan ABD istihdam verilerinin ardından yeni haftaya kayıpla başladı.

Fed'in faiz indirimine gidebileceğine yönelik yatırımcı beklentilerinin zayıflamasıyla altın fiyatları, 2024 yılının ikinci haftasına zayıf bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların beklentileri üzerinde ise cuma günü açıklanan ve istihdam piyasasında esneklik olduğunu gösteren tarım dışı istihdam verisi etkili oldu. Buna göre tarım dışı istihdamın 170 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 216 bin ile işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği görüldü. Bu durum ise Fed'e faizleri uzun süre yüksek tutması için daha fazla alan sağladı.

Bu gelişmenin ardından 2023 yılını %10'un üzerinde kazançla kapatan altın ise yeni yılın ikinci haftasına kayıpla başladı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 36 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1947 lira, çeyrek altın 3 bin 197 liradan satılıyor. Gram altın ve ons altında bir haftadır devam eden nispeten sakin seyir nedeniyle yatırımcılar yeni haftada altının hangi yönde seyredeceğini merak ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in '3 ay' uyarısı ise dikkat çekti. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, tahminlerini şöyle paylaştı:

“Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı. Teknik olarak ons tarafında 2030-2070 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Düşüşler kalıcı değil. Ons altında hedef 2150 dolar seviyesi. Ons altın tarafını takip edenler düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi önemli olacaktır. Gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı var serbest piyasalarda. Bu geçerliliğini korumakta. 100 TL'lik makası mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Yılın ilk üç ayında takip ettiğimiz seviye 2 bin 150-2 bin 200 TL seviyesi. Düşüşler bir alım fırsatı. Gram altında yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın bulunduran yatırımcılar için satış için erken diyebilirim. Yeni zirveler gelecektir."

Öte yandan ABD’de bu hafta aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Açıklanacak olan bu veriler, piyasaların Amerikan Merkez Bankasının (Fed) sonraki hamlelerinin fiyatlanması ve Fed kanadından gelecek olası bir faiz indiriminin ne zaman başlayacağının kestirilmeye çalışılması açısından önem teşkil edecek. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi, istihdam piyasasının halen güçlü olduğunu göstermiş; bu durum ise faiz indirimi beklentilerini baskılamıştı. Piyasalar Fed’in 2024 yılının mart ayında faiz indirimlerine başlamasını öngörüyor ancak Fed kanadından bu konuda henüz herhangi bir ipucu yok.