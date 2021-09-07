Vaka sayısı artıyor! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 274 kişi öldü, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 274 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 34 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 304 bin 864 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BİZE BAĞLI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81.08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 62.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 98 milyon 828 bin 646'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 38 MİLYON 978 BİN 541 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 324 bin 541 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 38 milyon 978 bin 541 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 122 bin 835 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 962 de yeni vaka tespit edilmişti.