Vaka sayısında ilk: 80 bini geçti! İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 27 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre vaka sayısı ilk kez 80 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 27 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 424 bin 164 testin sonucuna göre 82 bin 180 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 83 bin 225 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 174 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 88.6 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 61.2 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 84.6 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.3 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.1 ile İstanbul yer alıyor.

Vaka sayıları ilk defa 80 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Bu havada aşı?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli.”