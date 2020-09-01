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  3. 01 Eylül 2020 09:24

Vali de bunu yaparsa...

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yaptı. Ancak denetim sırasında Vali Atik'in maske takmaması tepkiyle karşılandı.

Vali de bunu yaparsa...
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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Vali, Acıpayam İlçesin'deki Yeşilyuva mahallesinde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesinde de işçilerle yine maskesiz olarak görüştü.

Vali Atik'in ziyaretinden hemen önce, AKP'li Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Sevkan, cami hoparlörlerinden anons yaparak, ilçede artış gösteren salgına karşı halkı uyarmıştı.

Başkan Sevkan, özellikle Yeşilyuva mahallesindeki vaka sayısının yüksek olduğunu, tedbirlere uyulmamasının kötü sonuçları olabileceğini  de belirtmişti.

Sözcü

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