PKK'ya eş zamanlı operasyon: 42 kişi gözaltında
PKK'ya eş zamanlı operasyon: 42 kişi gözaltında
Sağlık Bakanı açıkladı ! Sigarayla ilgili yeni karar
Sağlık Bakanı açıkladı ! Sigarayla ilgili yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlendi ! Flaş talimat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlendi ! Flaş talimat...
Ankara'da elçilik önünde silah sesleri !
Ankara'da elçilik önünde silah sesleri !
Duyan bankaya koşmuştu... İlk ödeme tarihi belli oldu
Duyan bankaya koşmuştu... İlk ödeme tarihi belli oldu
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Erdoğan'dan flaş istek ! AK Parti açıkladı...
Erdoğan'dan flaş istek ! AK Parti açıkladı...
Öğrenci aşk yaşadığı öğretmenini pencereye sıkıştırıp...
Öğrenci aşk yaşadığı öğretmenini pencereye sıkıştırıp...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Kasım 2018 13:18

Vali yardımcısına FETÖ gözaltısı

Karabük'te FETÖ operasyonunda vali yardımcısı gözaltına alındı.

Vali yardımcısına FETÖ gözaltısı
A+ A-

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda vali yardımcısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.  Ekiplerin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı.  Vali yardımcısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

AA

gözaltı , fetö , vali yardımcısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM