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Valilik duyurdu: 392 bin 438 lira ceza kesildi

Valilik duyurdu: 392 bin 438 lira ceza kesildi
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Tunceli'de, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Çemişgezek ilçesinde dağ keçisi avlayan 2 kişiye 317 bin 646 lira para cezası uygulandı.

Tunceli Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaban hayatının korunması ve kaçak avcılığın engellenmesine yönelik aralıksız çalışma yürütüldüğünü belirtti. Valilik açıklamasında 13 Aralık günü Çemişgezek ilçesinde devriye gezen ekiplerin dağ keçisi avlayan 2 kişiyi tespit ederek haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 317 bin 646 lira para cezası uyguladığı ifade edildi.


Açıklamada ayrıca, son 10 gün içinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 392 bin 438 liralık cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Etiketler valilik duyuru Tunceli
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