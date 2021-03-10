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Valilik, kırmızı ildeki karantina sayısını açıkladı

Sakarya Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 vatandaşın karantina altında olduğunu açıkladı.

Kırmızı kategoride yer alan Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.

Etiketler sakarya karantina karantina sayısı
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