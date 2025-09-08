Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde yakalandı

Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür''

Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki!

Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti!

Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı

Beşiktaş'ta bir veda daha... Genç isim Beşiktaş'a veda etti

Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu

Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok''

Çok sayıda sosyal medya hesabı için işlem başlatıldı

Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş!

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik

Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor!

Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi

Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması!

Sosyal medyada CHP paylaşımları soruşturması başladı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık

Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler

RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...''