Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre, bugün saat 15.49'da merkez üstü Erciş ilçesinde 10 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depreme Muradiye’deki ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İlçede esnaflık yapan Enver Özgül, deprem meydana geldiğini belirterek, “İş yerindeki bütün müşteri ve çalışanlar hepsi dışarı koştu. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Birkaç ürünümüz kırıldı. Ufak tefek hasarımız olsa da çok şükür can kaybımız yok” dedi.