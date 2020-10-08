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  3. 08 Ekim 2020 10:21

Van'da kar yağışı etkili oldu

Van kent merkezine 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Van'da kar yağışı etkili oldu
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yüksek kesimler yağan kar ile beyaza büründü. Ekim ayında aniden bastıran kar, bölge halkını hazırlıksız yakaladı. Yüksek kesimlerdeki yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar kar altında kaldı.

Çobanlar küçükbaş hayvanlarını yağan karda otlatmak zorunda kaldı. 









DHA

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