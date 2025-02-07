Vatandaşa yedireceklerdi: 23 kamyon dolusu ürün imha edildi
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Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, firmaya ceza kesildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. 23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı.
Açıklamada, "İlgili gıda işletmecisine gerekli idari yaptırımlar uygulanarak, halk sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Sağlıksız gıdaya fırsat vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
DHA
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