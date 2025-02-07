  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vatandaşa yedireceklerdi: 23 kamyon dolusu ürün imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi: 23 kamyon dolusu ürün imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi: 23 kamyon dolusu ürün imha edildi
Güncelleme:

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, firmaya ceza kesildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. 23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı. 

Açıklamada, "İlgili gıda işletmecisine gerekli idari yaptırımlar uygulanarak, halk sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Sağlıksız gıdaya fırsat vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, firmaya ceza kesildi.

DHA

Etiketler Ağrı son tüketim tarihi geçmiş ürün Gıda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı Mansur Yavaş'tan ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt Mansur Yavaş'tan ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Dolandırıcılar sadece bir ''evet'' ile 570 bin TL vurgun yaptı! Dolandırıcılar sadece bir ''evet'' ile 570 bin TL vurgun yaptı! AK Parti ve muhalefet seçmeninin en çok sevdiği siyasetçiler belli oldu AK Parti ve muhalefet seçmeninin en çok sevdiği siyasetçiler belli oldu Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Kayıp iş insanını öldürüp ormana gömmüşler Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Türkiye'de boşanma oranı en yüksek iller belli oldu Türkiye'de boşanma oranı en yüksek iller belli oldu
Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Türkiye'de 9 milyon kişide bu virüs var: ''70-80 yaşına kadar aşı yapılabilir'' Türkiye'de 9 milyon kişide bu virüs var: ''70-80 yaşına kadar aşı yapılabilir'' Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Türkiye'nin ''Çin Seddi'' yükseliyor: 182 kilometrelik kısmı tamamlandı Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Kamu bankasından emeklilere 27 bin TL promosyon Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! İki çocuğunu kaybeden aile mahkeme kararıyla bir kez daha yıkıldı! Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı Yine sahte içki kabusu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı