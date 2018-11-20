SGK'dan prim borcu olanlara iyi haber
SGK'dan prim borcu olanlara iyi haber
Acı haber ! Nöbet kulübesinde ölü bulundu
Acı haber ! Nöbet kulübesinde ölü bulundu
Asgari ücret ne kadar olacak ? ''2 bin lira yetmez''
Asgari ücret ne kadar olacak ? ''2 bin lira yetmez''
Mart'ta bedelli askerlik yapacaklar dikkat !
Mart'ta bedelli askerlik yapacaklar dikkat !
Gece yarısı atama rüzgarı ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gece yarısı atama rüzgarı ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ve İran anlaştı ! Ortak operasyon geliyor
Türkiye ve İran anlaştı ! Ortak operasyon geliyor
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Kasım 2018 07:58

Vatandaşın yol isyanı sosyal medyayı salladı

Kütahya'da, Emet-Tavşanlı yolunda son günlerde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek çözüm bulunmasını isteyen İsmail Elmacı'nın çektiği video, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

A+ A-

Aynı yolda bir ay önce trafik kazası geçiren ve 3. kez ameliyata gidecek olan İsmail Elmacı, paylaşımında yaptığı açıklamalarda, ''Lütfen sesisimizi duyun. Emet - Tavşanlı yolu yıllardır ihmal edilmiş. Çok tehlikeli. Bu yolda canı yanan insanlardan biriyim. Bende aynı yolda kaza yaptım. Bir aydır evdeyim, acıyı çeken bilir. Bakın Belediye Başkan aday adayı oldum. Beni başkan yapmayın ama lütfen bu yolu yapın. Allah aşkına size yalvarıyorum bu yola bir çare bulun. Size yalvarıyorum. Önümüz kış. Cumhurbaşkanımızın dediği bir laf var. Acil eylem planı. Bu yol için bunu lütfen yapın. Bu işin vebali var. Önümüz kış. Bu vebalin altından kimse kalkamaz'' diye konuştu.

KAMPANYA BAŞLATILDI
Elmacı'nın videosu kısa sürede paylaşım rekorları kırdı ve sosyal medya üzerinden binlerce vatandaş, asit kamyonlarının her gün çalıştığı, bor madeni taşıyan TIR'ların kullandığı Emet-Tavşanlı yolunun yapılması için kampanya başlattılar.

tavşanlı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM