Hem evlerde hem de işyerlerinde karşımıza çıkabilecek olan lağım çukuru ya da foseptik problemi canınızı fazlasıyla sıkabilir. Vidanjör uygulaması bu noktada oldukça yardımcıdır. Çünkü bu uygulama sayesinde lağım çukuru tıkanma gibi bir durum ortadan kaldırılmış olur.

Lağım çukurunun tıkanması sonucunda hem akıntı hem de pis koku ortaya çıkar. Bu durum da insanları sağlık ve konfor açısından tehdit edebilir. Yılların tecrübesini elinde bulunduran ve İstanbul vidanjör hizmeti sağlayan Atılım Vidanjör firması bu gibi sorunlarda boşaltma işlemleri için anında bulunduğunuz yere ekiplerini yollamakta. Tıkanıklık sorunlarına karşı uzman kişilerden destek almak için Atılım Vidanjör’ü aramanız yeterli olacaktır.

Vidanjör ile Tıkanıklıklar Anında Açılır

Kullanımı genel anlamda bir uzmanlık gerektiren vidanjör uygulaması sadece bu işi bilen yetkili personel tarafından yapıldığı takdirde başarılı bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Uzman ekip, öncesinde tıkanma sorununu yerinde inceler ve doğru bir yöntem belirleyerek zaman kaybetmeden operasyona başlar. Gelişen teknolojiyi cihazlarına anında entegre eden firma, bu konuda gelişmiş araçları ile tıkanıklık sorununu vakit kaybetmeden gidermeye yardımcı olmaktadır.

Vidanjör Nasıl Çalışır?

Vidanjör dediğimiz uygulamanın çalışma sistemine gelecek olur isek; yapılacak çalışmada çeşitli çamur ya da sıvılar özel bir pompa yardımı ile tankerlere depolanmaktadır. Buradan ise tıkanıklığa sebep olan sıvı transfer edilmektedir. Vidanjör aslında ilk olarak maden ya da kuyulardaki çamurların, balçıkların transfer edilmesi için kullanılan bir sistem idi. Günümüzde teknolojinin de verdiği imkânlar doğrultusunda bu sistem hem ev hem de işyerlerinde kullanılmaya başlandı.

Vidanjörler de kullanım amaçlarına göre kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Örneğin bu vidanjörlerden bir tanesi teleskopik emiş boomlu vidanjördür. Bu vidanjör özellikle kanallarda meydana gelen tıkanıklıkları gidermek için oldukça idealdir. Bu vidanjörler teleskopik boomlara sahiptir. Basınçlı hava sistemi sayesinde güçlü bir vakumlaya yani emiş gücüne sahiptir.

Bir de kaset boomlu vidanjörler bulunmaktadır. Bunlar ise kanalizasyon kanalları ve foseptik çukurları basınçlı su yardımı ile açmak üzere üretilmiş araçlardır. Yine araç üzerinde sabit bir tank vardır ve su basıncı sağlanarak hortumu sayesinde vidanjör uygulaması gerçekleştirilir. Ayrıca yine ortam için temiz su da bu araçlardan sağlanarak ortamın temizlenmesi sağlanabilmektedir. Vidanjör ihtiyaçlarınız için Atılım Vidanjör firmasını dilediğiniz zaman 0532 178 9460 numaralı hattan arayabilir ve anında vidanjör hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.