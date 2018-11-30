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  3. 30 Kasım 2018 14:18

Viyadük faciasında ölen işçiyle ilgili kahreden ayrıntı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük kazasında hayatını kaybeden Bayram Kılıç'ın, 2-3 saat önce işbaşı yaptığı öğrenildi.

Viyadük faciasında ölen işçiyle ilgili kahreden ayrıntı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Bayram Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Kılıç'ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Bayram Kılıç'ın ağabeyi Basri Kılıç açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze'ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek "Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2-3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı" dedi.

Kılıç'ın cenazesi, cuma namazının ardından Seyfinaz Hatun Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı kurtarılmıştı.

AA

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