Yargıtay'dan Can Atalay kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu!
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay kararı veren Anayasa Mahkemsi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı. Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.
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