Yargıtay'dan çok konuşulacak ''paylaşım'' kararı

Yargıtay, bir genç kızın kendisinden habersiz paylaşılan cep telefonu için olan şikayeti için "suç değildir" diyen yerel mahkemenin kararını bozdu.

Giresun'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı numarasını arkadaşıyla paylaştı. Genç kız her iki kişiden de davacı oldu. Yargı süreci başladı. TRT Haber'in aktardığına göre yerel mahkeme, davacıyı haklı bulmadı. Eylemin "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti, beraat kararı verdi. YARGITAY KARARI BOZDU Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Beraatlerine karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. Kararın bozulmasına hükmetti.