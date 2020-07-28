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  3. 28 Temmuz 2020 13:13

Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı, serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden 520 gram uyuşturucu çıkan şüpheli, bayramda içmek için getirdiğini söyleyince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı, serbest bırakıldı
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekiplerince 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonda şüpheli T.H.'nin üzerinde, 520 gram esrar ele geçirildi.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin üzerinde arama yapıldığı ve şüphelinin pantolonun içinden uyuşturucu maddeleri çıkarttığı görülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Üzerinde yarım kilodan fazla uyuşturucu bulunan T.H. ifadesinde, “Bayram dolayısıyla toplu olarak getirdim, içecektim” dediği öğrenildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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esrar , istanbul havalimanı
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