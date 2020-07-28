Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı, serbest bırakıldı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polis ekiplerince 20 Temmuz günü düzenlenen operasyonda şüpheli T.H.'nin üzerinde, 520 gram esrar ele geçirildi.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI



Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin üzerinde arama yapıldığı ve şüphelinin pantolonun içinden uyuşturucu maddeleri çıkarttığı görülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Üzerinde yarım kilodan fazla uyuşturucu bulunan T.H. ifadesinde, “Bayram dolayısıyla toplu olarak getirdim, içecektim” dediği öğrenildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.