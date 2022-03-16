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Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bankta meydana gelen olayda, iki yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Birbirlerine vurmaya çalışan yaşlılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, tartışan yaşlı adamların birbirlerine vurmaya çalışması, başka bir yaşlı adamın da kavgayı ayırmaya çalışması ve görüntüleri çeken vatandaşın olayı yorumlaması yer alıyor.

İHA

Etiketler sakarya adapazarı yaşlıların kavgası
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