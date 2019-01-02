Yavrusu için alevler arasına daldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yavru köpeğini kurtarırken yaralanan köpek, tedavi altına alındı.



Yangının büyümesi sonrası bir süre evin önünde koşturan köpek, daha sonra bodrum katındaki yavrusunu ağzına alarak dışarıya çıktı.

Yavrusunu kurtarırken yaralanan köpek tedavi altında

Düzcenin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yavru köpeğini kurtarırken yaralanan köpek, tedavi altına alındı. Hacıyeri köyünde önceki akşam Muhammed Doğan'a ait ahşap binada çıkan yangında, bodrum katında yeni doğmuş iki yavrusu bulunan köpek, köy sakinlerinin müdahalesiyle dışarı çıkartıldı. Yangının büyümesi sonrası bir süre evin önünde koşturan köpek, daha sonra bodrum katındaki yavrusunu ağzına alarak dışarıya çıktı. Yavrusunu kurtaran köpek bu sırada ayaklarından ve yüzünden yanarak yaralandı.





Gönüllü olarak olay yerine gelen ve köylülerden köpeği teslim alan veteriner Gökhan Gürman, yaralı köpeği alarak muayene etti. Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örnek bir anne-çocuk hikayesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Köpeğin vücudunda üçüncü derecede yanıklar bulunduğunu söyleyen Gürman, şunları kaydetti:



"Hacıyeri köyünde çıkan yangından çıkarılan köpek, içeride yavrusu olması sebebiyle tekrar içeriye girmiş ve bir yavrusunu kurtarabilmiş. Yangından haber alarak olay yerine geldik. Köpeğe gerekli olan ilk müdahaleyi yaptık. Köpekte ciddi üçüncü derecede yanıklar mevcut. Deri tamamen esnekliğini kaybetmiş."

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'



Veteriner Gürman, uzun bir tedavi süreci olduğunu belirterek, "Gerekli tedaviyi başlattık. Serum taktık, yanık kremi sürerek bandaj yaptık. Sol arka ayak açma-kapama özelliğini tamamen kaybetmiş. Bundan sonraki süreçte uzun bir tedavi bekliyor. Yaklaşık bir aylık bir tedavi süreci olacak. İnşallah dostumuzu hayatta tutabiliriz. Dostumuzu kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Umut ediyoruz ki, kurtardığı diğer yavrusu ile beraber tekrar yaşama tutunacaktır." ifadelerini kullandı.





YANAN BİNADAN SESLER GELİNCE FARK EDİLMİŞTİ



Hacıyeri köyünde yaşayan Muhammed Doğan'a ait ahşap binada önceki akşam yangın çıkmış, köylülerin desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında söz konusu 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yanan binanın zemin katından gelen sesler üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşlar da yaralı olduğunu gördükleri köpeği kurtarmıştı.