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Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama

Abdulhamit Gül'ün istifası sonrasında Adalet Bakanlığı'na yeniden atanan Bekir Bozdağ'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. Yapılan atamanın, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, 'Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun' dedi.

Etiketler bekir bozdağ adalet bakanı açıklama ilk açıklama
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