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Yeniden Refah Partisi'nden 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Yeniden Refah Partisi'nden 'Cumhur İttifakı' açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bugün saat 18.00'de Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.


Söz konusu ziyaretin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler ak parti yeniden refah cumhur
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