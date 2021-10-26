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Yer: İstanbul... Şehitlikte skandal görüntüler

İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşı isyan ettirdi.

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Durumla alakalı olarak yetkililerle ile iletişime geçmeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

İHA

Etiketler istanbul edirnekapı şehitliği
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