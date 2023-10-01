Yerel seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
DHA
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