  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yerel seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek. 

DHA

Etiketler yerel seçim tarihi resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
iPhone 15'te şimdi de şarj sorunu! Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor
4 aylık eşinden boşanan Şeyma Subaşı hakkında olay aşk iddiası
Emniyet'ten ''yatırım tavsiyesi'' uyarısı
Ankara'da bombalı saldırı: Terörist kendini patlattı
Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi, kafaları karıştı
İstanbul'da fırına silahlı saldırı
Elektrikten sonra doğalgaza da büyük zam
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Zehra Güneş'in kuzeni tanıdık çıktı! Eski Survivor yarışmacısı...
Ekim ayı geldi; mevsimin ilk karı düştü