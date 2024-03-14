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Yerel seçimler öncesi şoke eden iddia: 4 adresten 6 bin 643 seçmen çıktı

Yerel seçimler öncesi şoke eden iddia: 4 adresten 6 bin 643 seçmen çıktı
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Siirt merkezde 4 adrese tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği iddia edildi. CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş'in ilçe seçim kuruluna itirazı ise, reddedildi.

4 Ocak itibarıyla seçmen listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Listelerdeki şüpheli seçmenlere karşı CHP harekete geçti.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste tam 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi. Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi.

CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş ilçe seçim kuruluna itiraz etti ancak itiraz, “Hayali seçmen değildir. Kolluk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir” gerekçesiyle ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip 5 ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın
Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek
Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın
Siirt merkez: 7 bin 508
Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

Cumhuriyet

Etiketler seçmen adres Siirt Iğdır KARS Şırnak  Ağrı
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