AK Partili belediye başkanı istifa etti

Denizli'nin Kale ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Erkan Hayla, sosyal medya aracılığıyla partisinden istifa ettiğini bildirdi.

"ÇOK SEVDİĞİM PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Hayla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer AK Parti camiası, şahsıma oy veren değerli seçmenlerimiz. Gerekli gördüğüm lüzum üzerine affınıza sığınarak, çok sevdiğim partimden istifa ediyorum."

Hayla, konuyla ilgili olarak bugün basın açıklaması yapacağını bildirdi.

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