Akın: ''Anıtkabir Komutanlığı’na görevini hatırlattı''

Yazısında Anıtkabir’deki özensizliklere dikkat çeken Akın, Atatürk’e saygıdan ödün vermeden planlanan Anıtkabir’de son zamnlarda gündeme gelen bu olaylarla ilgili üzüntü içerisinde olduğunu, uyarılar dikkate alınmazsa yargı yoluna başvuracağını belirtti.

Akın’ın Anıtkabir Komutanlığı’na yazısı şu şekilde;

‘‘ANITKABİR KOMUTANLIĞI’NA

Anıtkabir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, emperyalizmi dize getiren tek ve eşşiz komutan Büyük Önderimiz’in kabrinin bulunduğu yerdir.

Anıtkabir Atatürk’ün anısına saygı gösterecek bir şekilde planlanmış ve bugüne kadar saygınlıkla korunmuştur. Ağaçlarının boylarının bile ince in düşünüldüğü; kısa ağaçlar dikilerek Anıtkabir’in her yerden görünmesini sağlamak, uzun ağaçlarla görüş açısını kapatmamaktır. Aslanlı yolu 24 Oğuz Boyu’nu temsil eden, yerlere döşenen taşları bile Ata’ya olan saygıyı temsil eden Anıtkabir’in bugünlerde gündeme gelen kabre ve çevresine özensizlik gösterildiği, personel sayısının azaltıldığı haberleri bizleri derinden üzmüştür.

Bu Ebedi Başkomutamız Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun şahsiyetine yapılmış bir saygısızlıktır. Daha çocuk parkı skandalı unutulmadan böyle bir olayın yaşanması bunun kasıtlı olarak yapıldığı düşüncesini akla getirmektedir. Bağımsızlığımızın mimarı Yüce Komutan Mustafa Kemal Paşa’nın aziz hatırasına ve tarihimize karşı yapılmış bir ihanettir.

Sizleri Ata’mızın aziz hatırasına sahip çıkmaya aksi tadirde tüm yargı yollarına başvuracağımızı bildirmek istiyorum. İnanıyorum ki Şanlı Türk Ordusunun mensubu olan Anıtkabir Komutanlığı bu yanlıştan bir an evvel dönecek Ata’sına ve anısına sahip çıkacaktır. ’’