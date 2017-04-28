Antalya'da açık alanda alkol yasağı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Valiliği, 'çevreyi rahatsız edecek şekilde, araç içerisinde ve açıkta alkol içilmesini' yasaklayan bir açıklama yaptı.



Antalya Emniyeti'nin internet sayfasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasındadır."

'UYMAYANLAR HAKKINDA KABAHATLER KANUNU'NU İHLALDEN İŞLEM YAPILACAK'

"Bu bağlamda, Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla, kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 Maddesini ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik Makamı'nın Olur'ları ile karar verilmiştir."