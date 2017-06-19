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  4. 19 Haziran 2017 16:12

Sarıyerliler Buray'la coştu

Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getiren Sarıyer Belediyesi, pop müziğin sevilen ismi Buray’ı Sarıyerlilerle buluşturdu.

Sarıyerliler Buray'la coştu
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Konser öncesinde lösemi tedavisi gören Ela’ya Kızılay ile birlikte uygun donör bulunması için düzenlenen kampanya devam etti.

Sarıyer Belediyesi’nin İstinye Tersane Alanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, pop müziğin genç sesi Buray sahne aldı. Saat 22.00’de başlayan konser öncesi lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ela Taşçı ve ilik nakli bekleyen diğer hastalar için Sarıyer Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle açılan stantta uygun donör arandı. Geçtiğimiz hafta Haluk Levent konseri öncesi başlatılan kampanyaya yine yüzlerce kişi destek verdi.

Ela için kampanya devam etti

Saat 18.00 itibariyle açılan Kızılay çadırına gelen vatandaşlar Ela ve onun gibi iyileşmeyi bekleyen insanlara umut olmak için İstinye Tersane Alanı’nda sıraya girdi. Kan verme işlemi sabaha karşı 02.00’a kadar sürdü.

Yağmura rağmen müzik

Kampanyanın devam ettiği saatlerde Sarıyerlilerle buluşan Buray, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Olumsuz hava koşullarına rağmen alanı dolduran dinleyiciler konser boyunca şarkıcıyla birlikte tempo tuttu. Etkinlik sonunda kendisine çiçek veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür eden Buray, “Ben de artık Sarıyerliyim. Mahallemde konser veriyor olmaktan mutluyum” dedi.

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