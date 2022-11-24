  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 86 litre sahte içki ele geçirildi,

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşında piyasa sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 86 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, V.C.G.'nin (52) ürettiği sahte içkileri, yılbaşında piyasaya süreceği istihbaratına ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 86 litre sahte içki ve bakır parçalardan oluşan alkol damıtma düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.C.G., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler muğla polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a ''haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz'' davası
İkinci el otomobil fiyatlarında hareketlilik: Herkes indirim beklerken...
Anne-kız iç çamaşırı tanıtımı yaptı, sosyal medya karıştı!
İstanbul'da iğrenç taciz: Genç kızı böyle kurtardı
O Türkiye'nin en yükseği! Trafiğe açılıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum
AK Parti'den EYT açıklaması: Merakla beklenen gelişmeyi duyurdu
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı
Öğretmenler gününde kadın öğretmen garip kazada ölümden döndü