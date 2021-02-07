YKS'ye girecek adaylar dikkat! Yarın başlıyor

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı.
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