  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Şubat 2021 17:28

YKS'ye girecek adaylar dikkat! Yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencileri canlı yayında interaktif soru çözümlerine davet etti.

YKS'ye girecek adaylar dikkat! Yarın başlıyor
A+ A-

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencileri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "interaktif" soru çözümlerine beklediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında 'interaktif' soru çözümlerimize bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, https://bit.ly/3oVFr7l kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz." ifadesini kullandı. 


 
 

interaktif soru çözümü , yks , milli eğitim bakanı ziya selçuk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM