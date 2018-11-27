CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden alındılar
CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden alındılar
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...
Ölen kız arkadaşıyla nişanlandı ! Şoke eden olay...
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı !
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı !
Japonlardan Marmara Bölgesi için korkutan deprem uyarısı
Japonlardan Marmara Bölgesi için korkutan deprem uyarısı
Gri listede olan PKK'lı terörist öldürüldü
Gri listede olan PKK'lı terörist öldürüldü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... İşte 2019 maaş zammı !
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... İşte 2019 maaş zammı !
Bunu yapmayan yandı ! 715 lira cezası var...
Bunu yapmayan yandı ! 715 lira cezası var...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Kasım 2018 23:48

Yoldan dan çıkıp askeri bölgeye girdi

Tekirdağ'da meydana gelen kazada sürücü yoldan çıkıp askeri bölgeye girdi.

Yoldan dan çıkıp askeri bölgeye girdi
A+ A-

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak askeri bölgeye daldı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’dan Ergene ilçesi yönüne gitmekte olan İlyas Gürcü idaresindeki .. .. .. plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 5. Kolordu Komutanlığına ait askeri bölgenin tellerine çarparak askeri alana girdi. Kazanın askeri alanda yaşanması nedeniyle bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra askeri birlikler de sevk edildi. Askeri ekipler çevrede güvenlik tedbiri alırken polis ekipleri de kazayla ilgili olarak inceleme yaptı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. 

İHA

askeri bölge , tekirdağ , araç , asker
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM