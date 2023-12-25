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Yolun karşısına geçmek isteyen adam hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isteyen adam hayatını kaybetti
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Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O., hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Ilıcalar karayolunda meydana geldi. M.G. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O.'ya çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Fatih O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fatih O.'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler yol karşı adam ölüm
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