Yörük ana isyan etti: Türk yurdunda Türk aşağılanıyor

Yörük Ana olarak tanınan Döndü Deveci ve ailesi yaklaşık 750 küçükbaş hayvanla birlikte Hatay'ın Hassa ilçesinden Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Çokca Yaylası'na göç etmek istedi.

Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde jandarma kontrol noktasında durdurulan Yörük ailesinin izinleri olmadığı gerekçesiyle Çokça Yaylası'na gidişlerine izin verilmedi.

Günboyu'ndan Tolgahan Karaoğlu'nun haberine göre Soğuk ve karlı havada mahsur kalan aralarında 8 çocuğun bulunduğu 12 kişilik aile yaşadıkları durumu Günboyu’na anlatarak yetkililerden yardım istedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Deveci, her sene göç için izin aldığını ama bu yıl milli park olduğu gerekçesiyle kendilerine izin verilmediğini söyledi.

"70 YIL ÖNCESİNDEN BU BÖLGEDE MEZARLARIMIZ VAR"

Yaylaya en yakın köyün 13 km olduğunu söyleyen Deveci, “Bizim bu bölgede 70-80 yıl öncesinden mezarlarımız var. Yüzyıllardır bu bölgeye yaylaya çıkarız biz” şeklinde konuştu.

Hatay’dan koyunlarla beraber yola çıkmalarının ardından Adana-Kayseri il sınırında jandarma tarafından durdurulduklarını Kayseri’ye alınmadıklarını belirten Deveci, “Ailemiz, çocuklar, koyunlarımız arabalarda perişan oldu” dedi.

Deveci, sınırda jandarma tarafından 5 saat bekletildiklerini, bu sırada bölük komutanı ve kaymakamın da bölgeye geldiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Adana'dan Kayseri il sınırına gelirken Arslantaş köyünde bekleyen jandarmalara benim ismim verilmiş. Jandarma kimliğimi gördükten sonra komutana ‘Aranılan adamı bulduk 'dedi.

"KAR ALTINDA ÇOCUKLARLA PERİŞAN OLDUK"

Kaymakamın geldiğini duyduk ama kendisini görmedik. Bölük komutanı izin vermedi. Geri döndürdüler bizi. Adana İl sınırına indirdik koyunları. Bu sırada kar yağmaya başladı. Sabaha kadar kar yağdı. Ertesi gün yine kar yağdı. Çocuklarla beraber kar altında dışarıda kaldık. Hiçbir yetkili gelip de bizim halimizi hatırımızı sormadı şu ana kadar”

Bir ormancının traktörüyle gelen oğluna ‘ben orucum siz oruç da tutmazsınız' dediğini aktaran Deveci, “Biz Müslümanlığı ondan mı öğreneceğiz. Elhamdülillah biz Müslümanız” dedi.

"BİZ BU ÜLKENİN TEMEL TAŞIYIZ"

Deveci, bu ülkenin vatandaşı olmaktan ve yörük olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek “Biz bu ülkenin temel taşıyız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda açık kapı politikasının uygulanmaya başlamasının ardından Edirne’den mültecilerin geçmeye başladığını hatırlatan Mustafa Deveci, Yunanistan’ın mültecilere karşı davranışının bugün kendilerine karşı yapıldığını söyledi.

"AFRİN'E GİDEN ASKERLERİMİZ İÇİN HATAY'DA KURBAN KESTİK"

Deveci, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e giden askerler için kurban kestiklerini hatırlatarak "2018’de Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e giden tankların önünde kurban kesen bizdik. Bunu tüm Türkiye duydu. Şu anda burada bunu bize neden yapıyorlar anlamış değilim. Bunun sebebini anlamak istiyorum. Beni yargılasınlar bu suç kiminse ortaya çıksın."

Deveci son olarak Adana ile Kayseri il sınırında yetkililerden yardım bekliyor.





