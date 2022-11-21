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Yozgat'ta 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Yozgat'ta 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı
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Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen ve kentte yaşayan 8 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 7'si, yakalanarak gözaltına alındı; 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. 

DHA

Etiketler yozgat deaş
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