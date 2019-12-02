  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Aralık 2019 20:45

YPG/PKK Deyrizor'da bunu da yaptı !

Kanlı terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi. Kamptaki çadırlarda 200 aile kalıyordı.

YPG/PKK Deyrizor'da bunu da yaptı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği bir sığınmacı kampını yaktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pkk , kamp , ypg , ateş , deyrizor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM