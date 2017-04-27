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  1. 27 Nisan 2017 20:44

YSK kesin sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumun kesin sonuçlarını açıkladı.

YSK kesin sonuçları açıkladı
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YSK Başkanı Sadi Güven, referandum kesin sonuçlarını açıkladı. Güven'in açıklamaları şu şekilde;

Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır.

- Referandumda evet 51.41, hayır 48.59 oy aldı.

- 25 milyon 157 bin 463  seçmen evet, 23 milyon 779 bin 141 seçmen hayır oyu kullandı.        

-Referanduma katılım 87.45 olarak gerçekleşti. 

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