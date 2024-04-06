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YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı

YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatası verilmeyen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan, dün mazbatasını almıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında gerekçeli kararını açıkladı.

Açıklamada, "Diyarbakır ACM'nin 29/3/2024 tarihli karar yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmemiştir. Abdullah Zeydan'ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun olarak süresinde ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının bulunduğu için 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" denildi.

Etiketler Mazbata Van seçim karar
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