Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü PKK/PYD-YPG ve 1'i FETÖ mensubu, 46 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2024
Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün PKK/PYD-YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/PqAd47TiuA
DHA
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