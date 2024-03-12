  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü PKK/PYD-YPG ve 1'i FETÖ mensubu, 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA

Etiketler Yunanistan  Suriye Sınır hudut PKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür: ''Bu fay kırılırsa tek bir bina ayakta kalmaz'' Prof. Dr. Naci Görür: ''Bu fay kırılırsa tek bir bina ayakta kalmaz'' Rasim Ozan Kütahyalı Kütahyalı’nın hapis cezası düşürüldü Rasim Ozan Kütahyalı Kütahyalı’nın hapis cezası düşürüldü 31 Mart'tan sonra Dolar uçacak mı? Dev bankadan döviz ve faiz tahmini 31 Mart'tan sonra Dolar uçacak mı? Dev bankadan döviz ve faiz tahmini 16 yaşındaki cani kamerada: Elektrik kaçağını test etmek için köpeği fırlattı 16 yaşındaki cani kamerada: Elektrik kaçağını test etmek için köpeği fırlattı Müftülük ''tek adımla erken iftar'' için harekete geçti Müftülük ''tek adımla erken iftar'' için harekete geçti 47 yıldır muhtarlık yaptığı mahalle için yeniden aday oldu 47 yıldır muhtarlık yaptığı mahalle için yeniden aday oldu Kuyumculardan gram altın için altın gibi tavsiye Kuyumculardan gram altın için altın gibi tavsiye İl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçları İl il 30 büyükşehirdeki son seçim anketi sonuçları Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Erdoğan'ın imzasıyla 58.5 milyon TL'lik satış! Erdoğan'ın imzasıyla 58.5 milyon TL'lik satış!