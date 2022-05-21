Yunanistan’a geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı
MSB; Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Hudutlarda mücadelemiz sürüyor... Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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