Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Aralık 2018 14:55

Yüz kızartan operasyon: 7 kişi gözaltında

Bolu'da yapılan fuhuş operasyonunda 2 erkek, 4 kadın ve aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.

Yüz kızartan operasyon: 7 kişi gözaltında
A+ A-

Bolu’dan gelen son dakika bilgisine göre, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 2 erkek ve 4 kadınla birlikte, şahıslara aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi’nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda 4 kadın ve 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi üzerine fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Z.I. da kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen kadınlar N.K.(38), E.B.(33), F.O.(30), F.T.(36) ile O.O. ve A.B. isimli erkekler işlemlerinin ardından para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. Fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen Z.I.’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

fuhuş , hürriyet , hürriyet gazetesi , operasyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM