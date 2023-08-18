Yüzmek için sulama göletine giren 2 çocuk hayaıtnı kaybetti

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yüzmek için sulama göletine giren üç çocuktan 2'si boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hınıs ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde hayvan sulama göletine giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen mahalle sakinleri çocuklardan birini göletten çıkarırken, diğer 2 çocuk suda kayboldu.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonunda 12 ve 11 yaşındaki iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki çocuk, Hınıs Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.