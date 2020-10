Yüzüklerin Efendisi Serisi Hangi Sırada İzlenmelidir?

Hem film serisiyle hem de kitap serisiyle Yüzüklerin Efendisi serisi epik fantastik edebiyatının temel taşlarından biridir. Üç filmden oluşan seriyi izlemek isterseniz takip etmeniz gereken bir sıra vardır. Eğer filmleri bu sıraya göre izlerseniz seriyi anlamanız çok daha kolay olacaktır.

Hem film serisiyle hem de kitap serisiyle Yüzüklerin Efendisi serisi epik fantastik edebiyatının temel taşlarından biridir. Üç filmden oluşan seriyi izlemek isterseniz takip etmeniz gereken bir sıra vardır. Eğer filmleri bu sıraya göre izlerseniz seriyi anlamanız çok daha kolay olacaktır.

Büyük üstat J.R.R Tolkien tarafından yazılan The Hobbit ve The Lord of The Rings kitaplarından uyarlanan filmler unutulmaz sahneleri ve oyuncularıyla efsane arasında yer almaktadır. Peter Jackson sayesinde beyaz perdede izleme şansımız olan filmler dünya çapında gişe rekorları kırmıştır.

21. yüzyılın teknolojik avantajlarından yararlanılarak çekilen filmleri sayesinde Muhteşem Smaug, elfler, hobbitler, cüceler ve orklara görsel bir görsel şölenmişçesine bizlerin karşına geldi. Vizyona girme tarihlerine göre Yüzük Kardeşliği ile başlayan bu serüven 6 filmlik seri oldu. Bu 6 filmin ilk 3 tanesi J.R.R Tolkien tarafından yazılan Lord of The Ring üçlemesinden diğer 3 tanesi ise The Hobbit kitabında uyarlanmıştır.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Üçleme Nasıl İzlenmelidir?

Bu iki üçlemeyi izlemeniz için iki seçeneğiniz var. İlk olarak filmleri çıkıç tarihlerine göre izleyebilirsiniz. İkinci seçenek olarak filmleri hikayenin akışı yönünden birbirine bağlantılı şekilde izleyebilirsiniz.

İki üçleme filmi çıkış sırasına göre izlemek isteyenler aşağıdaki listeye göre filmleri izleyebilirler.

· Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği sinema filmi 2001 yılında,

· Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filmi 2002 senesinde,

· Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi 2003'de,

· Hobbit: Beklenmedik Yolculuk sinema filmi 2012'de,

· Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları filmi 2013 yılında ve

· Hobbit: Beş Ordunun Savaşı adlı film ise 2014 yılında vizyona girmiştir. Eğer filmleri vizyona giriş tarihlerine göre izlemek isterseniz bu sıra sizin için uygundur.

Eğer filmleri vizyon tarihine göre değilde olay bütünlüğüne göre izlemek isterseniz aşağıda izleme sıralaması tam size göre.

· Hobbit Beklenmedik Yolculuk (2012)

· Hobbit Smaug’un Çorak Toprakları (2013)

· Hobbit Beş Ordunun Savaşı (2014)

· Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği (2001)

· Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

· Yüzüklerin Efendisi (2003)

Bazı seriler vardır ki hangi sıralamayla izlediğiniz önemli değildir. Sadece izlemek, o büyülü dünyanın içine girmek yeterlidir. Aslında Yüzüklerin Efendisi serisi tam olarak böyle bir seridir. Hangi şekilde izlerseniz izleyin sizleri bu dünyadan çok uzaklara, büyülü yaratıkların olduğu diyarlara götürecektir. İzleme sıranız ne olursa olsun kendinizi bu keyiften mahrum bırakmayın. İyi seyirler.