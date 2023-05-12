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''Z Kuşağı''nın sosyal medyadaki sesi ''Haydi gelsin bahar'' dedi

''Z Kuşağı''nın sosyal medyadaki sesi ''Haydi gelsin bahar'' dedi
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Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 2 gün kala seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin oyları kararsızların oylarından daha çok merak konusu olurken, sosyal medyada "Z Kuşağı'nın sesi" olarak tanınan "Yellowossi" yayınladığı özel şarkısıyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma geçmişken, gündemde seçimlerde ilk kez oy verecek olan gençlerin yani Z Kuşağı'nın oy tercihleri tartışılmaya devam ediyor.

Hem iktidar, hem de muhalefet Z Kuşağı'nın oyunu alabilmek için kolları sıvayıp peş peşe gençler için yeni vaatler açıklarken sosyal medyada yayınladığı videolar ile dikkatleri sık sık üzerine çeken Yellowossi adlı fenomen hesap "Haydi Gelsin Bahar" adlı şarkısıyla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı.

İşte o video ve şarkı sözleri:

Etiketler Yellowossi haydi gelsin bahar z kuşağı
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