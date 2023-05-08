''Z Kuşağı''nın sosyal medyadaki sesi oyunun rengini açıkladı
Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 6 gün kala seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençlerin oyları kararsızların oylarından daha çok merak konusu olurken, sosyal medyada "Z Kuşağı'nın sesi" olarak tanınan "Yellowossi" yayınladığı özel şarkısıyla oyunun rengini açıkladı.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma geçmişken, gündemde seçimlerde ilk kez oy verecek olan gençlerin yani Z Kuşağı'nın oy tercihleri tartışılmaya devam ediyor.
Hem iktidar, hem de muhalefet Z Kuşağı'nın oyunu alabilmek için kolları sıvayıp peş peşe gençler için yeni vaatler açıklarken sosyal medyada yayınladığı videolar ile dikkatleri sık sık üzerine çeken Yellowossi adlı fenomen hesap "Kurtar Bizi Dedem" adlı şarkısıyla oyunun rengini açıkladı.
İşte o video ve şarkı sözleri:
İnadına soğan, ekmek, yumurta
Aç karnına binsem nolur ki Togg'a
Öğrencinin bir öğünü olmuş 100 lira,
Bilmiyom bu gençliğe garez mi var ?
Varsa eğer bizim de birkaç oyumuz var
Gel dedem kurtar bizi ceplerimiz dar,
Bu gençlere ödenmemiş bir borcunuz var
Vardı benim de manitam danayanamadı
Zengin Arap buldu benle aç kalamadı;
Gezek dedi, tozak dedi, param kalmadı
Tek umudum sensin dedem çarem kalmadı!
Çarem kalmadı
Çarem kalmadı
KURTAR BİZİ DEDEM! @kilicdarogluk pic.twitter.com/DWqr2ZDx9d— yellowossi (@Yellowossi) May 8, 2023
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